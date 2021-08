Witold Kopron: Malwina to wnuczka na medal. Zobacz zdjęcia

Medal olimpijski zdobyty przez wnuczkę był dla pana dużym przeżyciem?

Ten medal smakuje podwójnie, bo cieszę się z niego zarówno jako trener, ale też członek rodziny Malwiny. Życzę każdemu dziadkowi takiej wspaniałej wnuczki. Można powiedzieć, że to wnuczka na medal.

W 2016 roku Malwina wróciła z Poznania i trafiła pod pana "skrzydła". Wtedy zaczęły się jej seniorskie sukcesy.

Malwina zaczynała przy mnie stawiać pierwsze sportowe kroki. Jako małą dziewczynkę prowadzałem ją na pływalnię, później były sporty walki, a potem zainteresowanie lekką atletyką. Po jakimś czasie chciała pójść do lepszego trenera, a ja cały czas jestem zdania, że Czesław Cybulski to guru naszego polskiego młotu, który stworzył określoną technikę rzucania. Po Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro Malwina przyjechała do mnie i powiedziała przy jednym ze wspólnych obiadów, że teraz będzie trenować ze mną. I tyle miał dziadek do gadania (śmiech).