Wizyta Jana Pawła II w Lublinie, czyli „Zorza II”. Felieton Instytutu Pamięci Narodowej

W ramach przygotowań do papieskiej pielgrzymki w 1987 r. powołano specjalne komitety zarówno z ramienia Kościoła, jak i Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Komitet kościelny skupił się na oprawie liturgicznej i organizacji pielgrzymki jako wydarzenia religijnego, wpisującego się w II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Ten drugi komitet zajął się natomiast, jak to sformułowano w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 058/86 z 15 grudnia 1986 r., „obroną żywotnych interesów socjalistycznej ojczyzny” i zadbał o to, by „nie dopuścić do wykorzystania wizyty papieskiej do realizacji celów sprzecznych z interesami PRL”. Tak określonej operacji nadano kryptonim „Zorza II”.

W ramach realizacji tych założeń, już od początku 1987 r. SB prowadziła „rozmowy uświadamiające” z przedstawicielami opozycji, starając się zapobiec wykorzystaniu pielgrzymki do kolportowania „treści antypaństwowych”. W ramach tych działań 9 liderów lubelskiej opozycji zostało czasowo zatrzymanych.