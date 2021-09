Wkrótce oficjalne otwarcie hali widowiskowo-sportowej w Puławach. Dowiedz się więcej

Hala widowiskowo-sportowa to największa od lat inwestycja w Puławach, obiekt wyposażony jest w 1 436 miejsc stałych z możliwością zwiększenia pojemności do 3 200 miejsc po rozłożeniu trybun teleskopowych. Nowy obiekt ma zastąpić obecną halę. I ma być miejscem treningów i rozgrywania spotkań dla piłkarzy ręcznych KS AZOTY Puławy (brązowych medalistów Mistrzostw Polski), sekcji podnoszenia ciężarów Wisły Puławy.

Hala została przystosowana także do rozgrywania meczów siatkówki i koszykówki. Obiekt został wyposażony w osobne sale do sportów walki (m.in. taekwondo) oraz siłownię. Znajdują się w nim również pomieszczenia do odnowy biologicznej. Jak w czwartek (23.09) zapowiedział prezydent miasta Paweł Maj, oficjalne otwarcie obiektu nastąpi 9 października (sobota) o godzinie 17.00.