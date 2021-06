Władysław Horodecki - kijowski Gaudi. Felieton kresowy Pawła Bobołowicza

Władysław Horodecki urodził się 4 czerwca 1863 roku w polskiej, szlacheckiej rodzinie w Szołudkach na Podolu. Po edukacji w Odessie i Petersburgu trafił do Kijowa, w czasie gdy miasto to przeżywało prawdziwy boom gospodarczy i tym samym architektoniczny na przełomie XIX i XX wieku. I Horodecki potrafił to wykorzystać. Najpierw często pracując za darmo, z czasem stał się mistrzem stylów tego okresu, projektując świątynie, budynki mieszkalne i użytkowe, gmachy publiczne, a nawet miejskie szalety.

Pomnik architekta ustawiony jest w jednym z najdroższych pasaży handlowych ukraińskiej stolicy, przylegającym do głównej arterii miasta – Chreszczatyku, otoczony najdroższymi butikami, których luksus i ceny zwalają z nóg nawet pewnych zawartości swego portfela turystów z Polski. Horodecki wyjątkowo do tego miejsca pasuje. Był właścicielem jednego z pierwszych samochodów w Kijowie, jeździł z otwartym dachem i małpką na ramieniu, ubierał się drogo i elegancko, zresztą ubrania też projektował – nawet suknie swojej żonie. I żył pełnią życia.