Włamanie w gminie Włodawa. Złodziej krąży po domu, nie domyśla się, że jest nagrywany. Zobacz wideo

Do zdarzenia doszło w ubiegły weekend. Jeden z mieszkańców gminy Włodawa powiadomił wówczas policję, że do domu jego sąsiada ktoś się włamał. Policjanci zabezpieczyli w tej sprawie monitoring, na którym wyraźnie widać jak mężczyzna wybija szybę w oknie, a następnie wchodzi do salonu.

Policja ustala teraz straty oraz szuka włamywacza. Osoby, które rozpoznają mężczyznę widocznego na nagraniu proszone są o kontakt z wydziałem kryminalnym włodawskiej: 47 813 22 23 lub dyżurnym komendy: 47 813 22 09.