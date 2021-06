Włochy - Austria. Faworyt szanuje mniej doświadczonego rywala

Włosi w bardzo dobrym stylu zaprezentowali się w fazie grupowej, ale w zespole wszyscy unikają zbędnego hurraoptymizmu. - Podchodzimy do tego spotkania jak do każdego innego, ale jesteśmy świadomi, że takie mecze bywają zdradliwe. Najważniejsze jednak, że w naszej szatni panuje świetna atmosfera. Musimy być bardzo skoncentrowani. Wiemy, że o losach awansu mogą przesądzić detale. Naszym celem jest sprawienie, by wszyscy trzymający kciuki za reprezentację Włoch byli w sobotę szczęśliwi - przyznaje obrońca "Azzurrich", Leonardo Bonucci.

Marko Arnautović powiedział, że nie boi się włoskiej defensywy. Bonucci stwierdził, że każdy piłkarz na miejscu Austriaka przed tak ważnym spotkaniem powinien się wypowiadać w podobny sposób. - Trzeba mieć respekt dla rywala, ale nie można się go bać. My szanujemy wszystkich austriackich piłkarzy. Wiemy, że mają odpowiednie umiejętności, by zaprezentować się w sobotę na wysokim poziomie, ale skupiamy się przede wszystkim na własnej drużynie i chcemy zagrać "swoje". Nie twierdzimy, że jesteśmy lepsi od którejkolwiek z drużyn na tym turnieju, ale jesteśmy przekonani, że ścieżka, którą nasz zespół wyruszył razem z trenerem Roberto Mancinim, jest właściwa. Selekcjoner zawsze stara się zdjąć presję z naszej drużyny i dba o jej pewność siebie. Wierzymy w jego plan, odkąd objął reprezentację.