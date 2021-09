Włodawa: 23-latka spowodowała kolizję, bo do auta wleciała mucha

Do kolizji doszło we wtorek około godziny 17:00 na trasie Żuków – Krasówka. Policjanci na miejscu ustalili, że 23-letnia mieszkanka gminy podróżując peugeotem nie dostosowała prędkości do panujących warunków i wypadła z drogi.

Kobieta zjechała do przydrożnego rowu, wcześniej dachując. Nie byłoby nic nadzwyczajnego w tym zdarzeniu gdyby nie to, że kobieta straciła panowanie nad pojazdem, ponieważ rozkojarzyła ją … mucha, która wleciała prze otwartą szybę do jej pojazdu.

23-latka na szczęście nie odniosła obrażeń.