Włodawa ma własną syrenkę. Powstał nowy pomnik w centrum miasta

Od 20 kwietnia skwer przy al. Józefa Piłsudskiego i ul. 11 Listopada we Włodawie wzbogacił się o dodatkową ozdobę. Jest nią ławeczka, na której zasiada wyrzeźbiona postać Krystyny Krahelskiej. Choć głównie związana z Warszawą, w latach 1943–1944 mieszkała we Włodawie, pracując we włodawskim szpitalu powiatowym jako pielęgniarka.

– Mamy piękną włodawską syrenkę. Ławeczka Krystyny Krahelskiej, o którą zabiegaliśmy od lat – mówią członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, którzy najbardziej starali się zrealizować tę inwestycję i podjęli się zaprojektowania pomnika.