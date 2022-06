Włodawa. Metoda "na wnuczka" dalej w modzie. Jednego dnia oszuści wykonali kilkanaście telefonów

Wczoraj mieszkańcy Włodawy na swoje telefony stacjonarne odebrali kilkanaście połączeń z informacjami, że członkowie ich rodzin są sprawcami wypadków i potrzebują niezwłocznie pieniędzy, by nie trafić do więzienia. Za każdym razem telefonowano do starszych osób i jak na razie policjanci otrzymali 12 zgłoszeń o takich telefonach. Prośby dotyczyły pieniędzy w kwocie od 6 do 150 tysięcy złotych.

– Telefonujące osoby płaczliwym głosem informowały odbierające telefon osoby, że niedawno spowodowali wypadki i potrzebują natychmiastowej pomocy. Tak prowadzili rozmowy, że rozmówcy upewniali się, z którą z wnuczek rozmawiają i pytały, czy to na przykład Ty Aniu, a co z Kasią? To wystarczyło, żeby oszuści uzyskali dodatkowe informacje i mogli kontynuować rozmowę – mówi podinsp. Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Gdy okazywało się, że pokrzywdzeni nie dysponują taką gotówką, proponowali przekazanie między innymi złota. Jedna z kobiet była już nawet w drodze do banku, który na szczęście był nieczynny. Finalnie potencjalne ofiary oszustów nie dały się „wkręcić” w dalszą rozmowę ani też nie przekazały więcej szczegółowych danych, a tym bardziej żadnych pieniędzy zaś o zdarzeniach pokrzywdzeni powiadomili włodawskich policjantów.