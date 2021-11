Włodawa. Nie odwołał poszukiwań, bo pił alkohol u znajomego

Do zdarzenia doszło w niedzielę (14.11) ok. godz. 21:30. Pod numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że zgubił się w lesie w gminie Hańsk (pow. włodawski) i nie może odnaleźć drogi. Do poszukiwań mężczyzny zostali skierowani policjanci - sprawdzali dokładnie kompleksy leśne i wszystkie możliwe miejsca, gdzie mógł przebywać zgłaszający.