Włodawa. Pijana 26-latka wsiadła po alkoholu za kółko. Przejażdżka skończyła się dachowaniem w rowie

W niedzielę (18 września) po godzinie 6:00 dyżurny włodawskiej komendy otrzymał informację, że w Osowie dachował samochód. Na miejscu policjanci ustalili, że mieszkanka gminy Hańsk nie dostosowała prędkości do panujących warunków i na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem. Po wjechaniu do rowu dachowała.

26-latka była pijana. Policjanci sprawdzili jej stan trzeźwości. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy. W samochodzie podróżowała również 22-letnia mieszkanka gminy Wojsławice. Na szczęście obie nie odniosły obrażeń.

– Kierująca BMW tłumaczyła policjantom, że skończyła imprezę i myślała, że może wracać do domu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi jej wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat 2 – mówi asp. szt. Kinga Zamojska-Prystupa z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.