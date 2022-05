Włodawa. Pijany traktorzysta zatrzymany po obywatelskim zgłoszeniu. Miał ponad 2 promile alkoholu we krwi

2 maja około godziny 8:00 dyżurny włodawskiej komendy otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym traktorzyście we Wyrykach. Skierowany na miejsce patrol zatrzymał kierującego do kontroli.

– Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec gminy Wyryki ma w organizmie ponad 2 promile, a dodatkowo jego pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych – mówi sierż. szt. Elwira Tadyniewicz z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Teraz pijany traktorzysta za swoje czyny odpowie przed sądem. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz zakazem kierowania pojazdami.

– Dodatkową konsekwencją jest fakt, że 52-latek będzie musiał zapłacić co najmniej 5 tysięcy złotych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Odpowie także za popełnione wykroczenie – dodaje rzeczniczka.

Pamiętajmy, nietrzeźwy kierujący to zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci apelują, aby reagować kiedy widzimy, że ktoś łamie przepisy lub podejrzanie się zachowuje. Od może zależeć czyjeś życie i zdrowie. Nawet anonimowa informacja przekazana funkcjonariuszom przyczyni się do wyeliminowania z dróg pijanych kierowców, a przez to do poprawy stanu bezpieczeństwa.