Włodawa. Samochód ciężarowy wylądował w rowie

Zdarzenie drogowe miało miejsce we wtorek (22.02) wieczorem w miejscowości Luta (pow. włodawski). O godz. 17:48 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie wpłynęło zgłoszenie o zablokowanej drodze wojewódzkiej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że samochód ciężarowy wjechał do rowu, blokując przy tym częściowo DW 812.

– Na miejsce zdarzenia zadysponowano jeden zastęp z JRG Włodawa. Po przybyciu stwierdzono, że na poboczu i częściowo na drodze znajduje się samochód ciężarowy z przewróconą przyczepą załadowaną jabłkami. Działania straży pożarnej polegały w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie odpięto przyczepy od pojazdu i wyciągnięto pojazd z pobocza przy pomocy liny stalowej i wyciągarki – podają funkcjonariusze KP PSP we Włodawie.