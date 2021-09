Włodawa: Wykręcił i związał taśmą ręce 71-latka. Potem ukradł mu pieniądze i uciekł

Jak wynikało ze zgłoszenia seniora, do całego zajścia doszło dzień wcześniej, kiedy 35-latek zaproponował mu pomoc przy naprawie dachu. Podczas ustalania szczegółów mieszkaniec gminy Urszulin postanowił dać „pracownikowi” zaliczkę, wyciągając pieniądze w kwocie 2300 zł. Wtedy 35-latek złapał go za ręce, wykręcił je i związał taśmą, następnie wyrwał seniorowi pieniądze i uciekł.

W poniedziałek (20 września) do komisariatu policji w Urszulinie zgłosił się 71-latek, który powiadomił mundurowych o rozboju.

Włodawscy i urszulińscy kryminalni zajęli się tą sprawą i szybko ustalili miejsce przebywania złodzieja. Podczas przeszukania policjanci znaleźli pieniądze w kwocie ponad 1500 zł, pochodzące z rozboju. Mundurowi zabezpieczyli je i zatrzymali 35-latka. Wczoraj urszulińscy śledczy na podstawie zebranego w tej sprawie materiału dowodowego przedstawili mu zarzut rozboju.

Mężczyzna we wtorek (21 września) będzie doprowadzany do prokuratury. Może mu grozić nawet do 18 lat więzienia, ponieważ był już karany za podobne przestępstwa.