Włodawa. Złodziej butelek po piwie zatrzymany na gorącym uczynku

Według ustaleń policji mężczyzna od początku listopada ukradł ok. 30 sztuk transporterów. Tym razem dzięki realizacji własnych informacji mundurowi z sukcesem nakryli złodzieja.

– Śledczy przedstawili mu zarzut włamania. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za to przestępstwo może mu grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności – przekazuje sierż. sztab. Elwira Tadyniewicz z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.