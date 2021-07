Włoscy kibice świętowali awans ich reprezentacji do finału Euro 2020. Zobacz wideo

- To był dla mnie najpiękniejszy wieczór w dotychczasowej karierze - powiedział po zakończeniu konfrontacji Federico Chiesa. - Reprezentowanie i uszczęśliwienie 60 milionów Włochów w spotkaniu takiej rangi to wielkie osiągnięcie. Trener wciąż nam powtarzał, że musimy niezmiennie pozostawać zespołem do ostatniego gwizdka i my pokazaliśmy siłę naszego kolektywu. Graliśmy przeciwko znakomitemu rywalowi i wiedzieliśmy, że to on będzie przeważał w posiadaniu piłki oraz tworzył sytuacje bramkowe. W pierwszej połowie Hiszpanie pokazali, jak świetnym są zespołem, a my musieliśmy cierpieć. Jednak nasz styl gry, chęć zwycięstwa oraz determinacja finalnie przyniosły sukces. Nie myślimy o tym, z kim wolelibyśmy zagrać w finale. Skupiamy się wyłącznie na sobie, bo takie podejście doprowadziło nas do meczu, którego stawką będzie złoty medal - dodał jeden z bohaterów "Azzurrich".