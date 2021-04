Woda i ścieki w górę. Ale mniej niż początkowo chciało MPWiK. Zobacz proponowane stawki na najbliższe trzy lata

To już drugie podejście do ustalenia nowych stawek opłat za wodę i ścieki w Lublinie. W kwietniu Wody Polskie (które zatwierdzają taryfy) odrzuciły wniosek MPWiK. Uznały, że podwyżka proponowana przez komunalną spółkę jest za wysoka.

W Lublinie płacimy obecnie 3,72 zł za metr sześcienny wody, w przypadku ścieków stawka ta wynosi 5,19 zł. Te ceny będą obwiązywać do końca maja. MPWiK chce, aby od czerwca były wyższe.

Złożony obecnie wniosek przewiduje (we wniosku ceny są podane netto, my przeliczyliśmy je na brutto, czyli takie jakie płacą mieszkańcy), że od czerwca za metr sześcienny wody mieszkaniec Lublina zapłaci 4,19 zł (we wniosku lutowym było 4,33 zł). Taka stawka miałaby obowiązywać przez rok. Później ma pójść w górę i wynosić 4,51 zł (wcześniejsza propozycja 4,65 zł). Od czerwca 2023 r. znowu ma wzrosnąć - do 4,55 zł (lutowa propozycja – 4,68 zł).