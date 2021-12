Wodór ma napędzać autobusy. Lublin będzie pierwszym miastem z takim pojazdem. Cena też wyjątkowa - około 3,5 mln zł

Ma to być rewolucja technologiczna w komunikacji zbiorowej. Na ulice Lublina wyjadą pojazdy napędzane „zielonym wodorem” ze spalania, którego będzie powstawała tylko para wodna. Pod koniec czerwca podpisano list intencyjny w sprawie kupna pojazdu i instalacji do jego tankowania. Drugim krokiem miało być ogłoszenie - jeszcze w tym roku - przetargu.

- W okresie od lipca do listopada odbyło się wstępne rozeznanie rynku w kontekście zakupu autobusu wodorowego i zapewnienia dostaw wodoru. Dialog techniczny prowadziliśmy z siedmioma wykonawcami, którzy się do nas zgłosili – informuje Monika Fisz z ZTM Lublin.

Dialog techniczny to rodzaj konsultacji rynkowych. Dostarcza wiedzy niezbędnej do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

- Przetarg na zakup pojazdu zasilanego wodorem planujemy ogłosić jeszcze w tym miesiącu, ale z uwagi na dodatkowe uzgodnienia wynikające z dialogu technicznego, co do dostaw wodoru, może to się nieznacznie opóźnić – przyznaje Fisz. Zastrzega jednocześnie: - Niemniej termin dostawy pozostaje bez zmian - planowo na ulice Lublina pojazd wyjedzie w 2023 roku.