Wody Polskie krytykują Lublin i nazywają „niechlubnym” miastem. Chwalą za to Chełm. Chodzi o stawki nowych opłat za wodę i ścieki

Lublin zmienia metodę naliczania opłat za śmieci. Sprawdź kto zapłaci więcej. I o ile?

Nieoczekiwany zwrot w sprawie stawek opłat za śmieci w Lublinie. Od 1 lipca ma wejść nowy cennik. Samotna osoba mieszkająca w bloku zapłaci miesięcznie 24,8 zł, czyli 18 proc. więcej niż obecnie. Ale jeśli jesteśmy jedynym mieszkańcem w domku jednorodzinnym to opłata spadnie nam z 45 zł do 28,8 zł. Rachunek będzie liczony od każdej osoby przebywającej w domu czy mieszkaniu, a to oznacza duże podwyżki dla rodzin wielodzietnych.