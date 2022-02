Wojciech Rodek: Nasz styl amerykańscy krytycy określają jako wprost elektryzujący

Przekroczyliście półmetek waszego tournée po USA. Zaczęliście w połowie stycznia od Florydy i Daytona Beach. Z tym debiutem na amerykańskiej ziemi wiązały się jakieś szczególne, inne niż dotychczas, emocje?

Wyjazd Orkiestry Filharmonii do Stanów Zjednoczonych to dla naszego zespołu prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie w historii. Pomijając blisko półtoraroczny okres przygotowań w dobie niespotykanych trudności związanych z pandemią, to tournée jest dla nas bardzo ważnym sprawdzianem. Jeszcze nigdy nie mieliśmy możliwości zagrania tak wielu koncertów w krótkim czasie. Jest to zupełnie nowe wyzwanie pod każdym względem. Emocje związane z koncertami spotęgowane są ciągle zmieniającą się publicznością. Przemierzając Amerykę i kolejne stany bardzo często mamy wrażenie, że oto nagle znajdujemy się innym kraju. Powtarzanie pewnych utworów wymaga żelaznej dyscypliny, aby za każdym razem brzmiały z takim samym zaangażowaniem i perfekcją. Nie można jednak pominąć chyba najważniejszego: oto jesteśmy w tym legendarnym kraju, który często znaliśmy tylko z opowieści, czy też kadrów filmowych. Codziennie konfrontujemy tę legendę z rzeczywistością. Jest to fascynujące.