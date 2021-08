Wojenna trauma, list od Mołotowa i Festiwal, którego Lublin potrzebował od dawna

Urodziła i wychowała się Pani w rodzinie żydowskiej. Rodzicom udało się wyjść cało z Holocaustu. Jakie były ich wojenne losy?

Moja mama Klara urodziła się w ZSRR i tam spędziła całą wojnę. Wraz ze swoją rodziną zmuszona była uciekać z terenów Ukrainy, albowiem zbliżały się wojska niemieckie. Przemieszczali w głąb Rosji Sowieckiej i w trakcie jednej z ucieczek rodzina została rozdzielona: moja mama wraz ze swoją przeszły przez most, chwilę potem Niemcy go zbombardowali, a po drugiej stronie został jej ojciec z siostrą mamy. Potem szukali się przez całą wojnę, ale bezskutecznie. Mama po wojnie napisała w tej sprawie do sekretariatu Stalina, a w odpowiedzi dostała list od samego Mołotowa z informacją, że jej rodzina została odnaleziona wraz ze wskazaniem ich miejsca pobytu. Ten list od Mołotowa do tej pory przechowujemy jako cenną pamiątkę. Mama przyjechała do Polski w roku 1958 na ślub przyjaciółki i została przedstawiona Nuchymowi Szycowi, z którym po trzech dniach wzięła ślub, ich małżeństwo zostało zaaranżowane. Zaraz potem wróciła do ZSRR, ale w 1959 roku przyjechała do Polski już na stałe, potem urodziłam się ja.