Wojewoda nie czuje się „namiestnikiem Cezara”. Posłanka zapowiada kontrolę

Wojewoda lubelski Lech Sprawka po raz kolejny tłumaczył się w piątek (23 kwietnia) z podziału między samorządy pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zapewniał, że podczas rozdawania środków nie stosowano partyjnego klucza. Tymczasem posłanka Marta Wcisło (KO) zapowiada na przyszły tydzień kontrolę poselską w kancelarii premiera.

Chodzi o podział 165 mln zł, które województwo lubelskie dostało po podziału w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tej puli na przykład Chełm dostał 11,8 mln zł, Nałęczów 11,2 mln zł, Hrubieszów – 4 mln zł. Ani grosza nie otrzymały m.in. Lublin (wnioskował o 30 mln zł na budowę dworca metropolitalnego), Biała Podlaska powiaty włodawski czy parczewski. Włodarze samorządów, które zostały bez pieniędzy (część z nich nie otrzymała dotacji także w drugiej edycji programu w grudniu, załapali się tylko latem, ale wtedy środki dostawali wszyscy) oceniają, że zdecydował klucz partyjny, a pieniądze otrzymywały gminy i powiaty rządzone przez Zjednoczoną Prawicę. W ostatni poniedziałek posłanka KO Marta Wcisło zorganizowała konferencję prasową, podczas której podkreślała, że do tej pory zarówno ona, jak i prezydent Lublina Krzysztof Żuk byli przekonani, że decyzje w sprawie podziału środków podejmował premier. - Tymczasem okazuje się, że była to decyzja władz regionalnych. To pan wojewoda zdecydował, że Lublin nie dostanie ani złotówki – mówiła Wcisło.

Wnioski oceniał zespół powołany przez wojewodę. Początkowo do dofinansowania zarekomendował 279 wniosków na kwotę 834 mln zł. 295 nie dostało rekomendacji. Potem okazało się, że województwo lubelskie otrzyma mniejszą kwotę bo niespełna 165 milionów złotych. Wtedy listę inwestycji do dofinansowania skrócono do 106. Lublina nie było ani na pierwszej, ani na drugiej liście. – To że Lublin nie znalazł się na liście nie oznacza negatywnej oceny wniosku – podkreślał w piątek wojewoda. I tłumaczył, że powodem nieumieszczenia go na liście rekomendowanych był fakt, że miasto wnioskowało o 30 mln zł, co skonsumowałoby znaczną część 165 mln zł przeznaczonych dla całego województwa.

Marta Wcisło zaznaczała na poniedziałkowej (19 kwietnia) konferencji, że dworzec to projekt, na którego realizacji skorzystają mieszkańcy nie tylko Lublina, ale całego regionu.

– Nie ma inwestycji bardziej ponadpartyjnej – przekonywała. Wojewodę nazwała „namiestnikiem Cezara”, który „dzieli i rządzi, nagradza i karze”. – Myślę, że jednak z oskarżeniami typu „namiestnik Cezara” trzeba ostrożnie – przekonywał w piątek Lech Sprawka. Podkreślał, że w ostatnim rozdaniu RIFL dotacje dostały m.in. Kraśnik i Puławy, gdzie nie rządzą politycy Zjednoczonej Prawicy. Wojewoda tłumaczył też, że np. powiat włodawski, który nie dostał środków z RIFL, korzystał z innych pieniędzy też przeznaczonych na niwelowanie skutków pandemii. Chodziło o dotację na zamontowanie w tamtejszym szpitalu instalacji tlenowej. – Podejmując decyzję o rekomendowaniu do dofinansowania braliśmy też pod uwagę, że również innymi ścieżkami można pozyskać środki na realizację niektórych inwestycji – mówił Sprawka. – A to, że ocena wniosków będzie należała w tej edycji RFIL do wojewodów wiadomo od 9 grudnia, zapisano to w uchwale Rady Ministrów – dodał Lech Sprawka.

Chełm największym wygranym Fundacja Wolności ustaliła, że po skróceniu listy inwestycji najbardziej skorzystał Chełm. O ile np. Biała Podlaska (ma prezydenta z PO) na pierwszej liście miała jeden rekomendowany wniosek, ostatecznie nie dostanie ani złotówki. W przypadku Chełma (prezydent Jakub Banaszek jest politykiem Porozumienia) najpierw rekomendowano do dofinansowania jeden wniosek, ostatecznie miasto dostanie środki aż na trzy projekty. Wojewoda tłumaczył, że ma to związek z faktem, że miasto czekają duże wydatki na inwestycje związane z koniecznością powiązania miejskiego układu drogowego z S12, którą ma budować GDDKiA. Posłanka Marta Wcisło zapowiedziała, że w najbliższy wtorek przeprowadzi kontrolę poselską w sprawie RFIL kancelarii premiera.

