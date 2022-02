Wojewoda: Usunięcie pomnika Dechnika było uzasadnione

Sprawa dotyczy opisywanego przez „Kurier” apelu lewicowych działaczy i samorządowców związanego z przywróceniem pomnika Józefa Dechnika, byłego I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Biłgoraju. Na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej monument został w 2019 roku usunięty. W styczniu Stowarzyszenie „Kuźnica” z Zamościa zwróciło się do wojewody lubelskiego Lecha Sprawki o upamiętnienie Dechnika i wydanie zgody na ponowne ustawienie pomnika jednego „z najbardziej zasłużonych dla Biłgoraja budowniczych i twórców jego powojennej prosperity”.

Ale na spełnienie tej prośby się nie zanosi. Jak wyjaśnia Agnieszka Strzępka, rzecznik wojewody lubelskiego inicjatorzy zostali poinformowani o tym, że „usunięcie pomnika z przestrzeni publicznej w 2019 r. było uzasadnione, i że nie ma podstaw do zmiany decyzji”.

- Decydujące znaczenie w tej sprawie ma opinia Instytutu Pamięci Narodowej – tłumaczy Agnieszka Strzępka. - Zostały w niej szczegółowo zaprezentowane fakty z życia Józefa Dechnika stanowiące przesłankę do uznania go za osobę przynależną do organizacji symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy istniejący w Polsce w latach 1944-1989, przez ponad 30 lat pełniącego istotne funkcje w strukturach Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – precyzuje rzeczniczka wojewody.