Wojewódzki Urząd Pracy. Ponad miliard złotych z tarczy antykryzysowej trafił do przedsiębiorców z regionu

Spada bezrobocie, rośnie zatrudnienie, a pensje są wyższe – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który podsumował działania pomocowe w ramach tarczy antykryzysowej. – Wskaźniki społeczno-gospodarcze wracają do poziomu sprzed pandemii – mówi Andrzej Pruszkowski, dyrektor WUP.

W lipcu br. stopa bezrobocia w województwie lubelskim wróciła do poziomu sprzed pandemii. - I dalej spada. Według naszych prognoz na koniec września stopa bezrobocia wyniesie ok. 7,3 proc. i będzie znacząco niższa niż przed pandemią – mówi Pruszkowski. Ten trend oznacza, że zmniejsza się też wyraźnie różnica między bezrobociem w naszym województwie, w porównaniu do sytuacji w całym kraju.

Wbrew czarnym scenariuszom z początku pandemii, udało się też znacząco ograniczyć skalę zapowiadanych zwolnień grupowych. Zamiast planowanych ponad 2 tys. osób, pracę tym trybie w 2020 roku straciło 169 osób, a w tym roku zaledwie 85. - Zwolnienia grupowe wyhamowały, a pracownicy utrzymali swoje miejsca pracy – nie ukrywa Ryszard Szczygieł, przewodniczący komisji rodziny, pracy i polityki społecznej w sejmiku województwa lubelskiego. - Widać wyraźnie, że ta interwencja publiczna koordynowana przez WUP przyniosła swój rezultat – dodaje.