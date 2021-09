Województwo lubelskie. Kryminalni zatrzymali oszusta metodą na „wnuczka i policjanta”

Do oszustwa doszło w połowie września. Na telefon stacjonarny 80-letniej kobiety zadzwoniła kobieta, które awizowała się jako policjantka. Oszustka zaczęła wmawiać seniorce, iż jej wnuczka spowodowała wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym. Jedynym wyjściem z sytuacji, by uniknąć kary 5-letniego pozbawienia wolności jest przelanie 100 tys. zł. By potwierdzić autentyczność opowiadanej historii w tle seniorka usłyszała głos młodej kobiety. 80-latka uznała, że to głos jej wnuczki.

Pod dom seniorki podjechała taksówka, która została wmanewrowana w oszustko. Kobieta przekazała kierującemu 36 tys. zł.

W wyniku działań funkcjonariuszy zatrzymano 22-latka w Krasnymstawie. Jak ustalono, na terenie województwa lubelskiego doszło do kilku podobnych oszustw, w których udział wzięli nieświadomi taksówkarze.

Młody mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy, a oszust może usłyszeć 10 kolejnych zarzutów. Mieszkańcy regionu mogli stracić łącznie około 200 tys. zł.