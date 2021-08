Województwo lubelskie. Los jej nie oszczędzał. Porzucona w okolicach Czarnolasu. Nitka szuka kochającego domu AS

Nitka, bo tak na imię dostała sunia z ufnością tuli się do człowieka, pragnie z nim kontaktu i marzy o tym by ktoś ją przytulił i pogłaskał, a przede wszystkim stworzył prawdziwy dom, bo życie choć krótkie, z pewnością jej nie oszczędzało. Puławska Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa poszukuje kochającego domu dla swojej podopiecznej.