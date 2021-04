Województwo lubelskie: minionej doby doszło do siedmiu wypadków. Zginęła jedna osoba a siedem zostało rannych

Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Lendo Wielkie w powiecie ryckim. Według wstępnych ustaleń policjantów 40-letni kierujący samochodem osobowym z niewiadomych przyczyn na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze i wjechał do przydrożnego stawu. Mężczyzna wydostał się z pojazdu o własnych siłach. Na brzeg pomogli mu dotrzeć świadkowie zdarzenia, którzy rozpoczęli reanimację. Po przyjeździe na miejsce ratowników medycznych rozpoczęła się walka o życie mężczyzny, którego nie udało się uratować.

Kolejne groźne zdarzenie drogowe odnotowano w Łęcznej na ul. Staszica. 40-letni kierujący samochodem osobowym na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z innym samochodem osobowym. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Za to wykroczenie grozi mu do 4,5 roku pozbawienia wolności. W zdarzeniu ucierpiały trzy osoby.