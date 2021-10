Województwo lubelskie. Szczęśliwy los w Międzyrzecu Podlaskim. Padła główna wygrana w Ekstra Pensji Lotto

To pierwsza taka wygrana w tym mieście. Zwycięski los padł w sobotę (23 października) w punkcie przy ul. Warszawskiej 57 w Międzyrzecu Podlaskim (woj. lubelskie).

„Szczęśliwy zakład, dzięki któremu gracz będzie otrzymywał 5000 zł każdego miesiąca przez kolejne 20 lat, został zawarty metodą chybił trafił” - czytamy w komunikacie przesłanym przez Zespół Komunikacji Zewnętrznej Lotto. Wygrane liczby to: 12, 13, 14, 16, 22 i 2.

Oprócz Międzyrzeca Podlaskiego, w miniony weekend wygrana w Ekstrapensji padła także w Warszawie (chodzi o niedzielne losowanie) w kolekturze przy ul. Trocinowej 1. Tutaj także zadziałała metoda na „chybił trafił”.

Ponadto w sobotę, tą samą metodą, w punkcie przy ul. Nowe Ogrody 37 w Gdańsku trafiono „szóstkę” w Lotto Plus o wartości 1 mln zł, co jest już czwartą wygraną w tym mieście. W tym przypadku wygrane liczby to: 1, 21, 24, 32, 33, 35.