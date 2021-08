Województwo lubelskie: Tragedia podczas wyprzedzania na „trzeciego”. Podejrzany o spowodowanie wypadku został aresztowany

Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Wczoraj po południu Sąd Rejonowy w Chełmie zadecydował, że najbliższe trzy miesiące Mirosław W. spędzi za kratkami.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury w środę (4 sierpnia). Usłyszał dwa zarzuty zarzut. Pierwszy dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której dwie osoby poniosły śmierć na miejscu zdarzenia, a dziewięć zostało rannych. Odpowie także za ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Do tragedii doszło w poniedziałek (2 sierpnia) około godz. 7:30 w miejscowości Lechówka w gminie Siedliszcze. Według ustaleń policji, kierujący samochodem ciężarowym wyprzedzając na „trzeciego" zmusił kierowcę osobowego renault do ucieczki. Mężczyzna w celu uniknięcia czołowego zderzenia z ciężarówką zderzył się z busem pasażerskim. Na miejscu zginęły dwie osoby. Śmierć poniósł kierujący samochodem osobowym oraz pasażerka busa. Dziewięć osób, które podróżowały busem zostały przetransportowane do szpital.