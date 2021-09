Wojna to nie jest ekranowa fikcja. Felieton kresowy

Od ponad siedmiu lat każdego ranka ukraińskie media publikują komunikaty z frontu. Podawane są w nich informacje o dokonanych przez agresora ostrzałach i stratach ukraińskich sił zbrojnych. W niedzielę rano ukraińskie dowództwo poinformowało, że zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy a dziewięciu zostało rannych. Podporządkowani Rosji tzw. separatyści ostrzeliwali ukraińskie pozycje przy użyciu artylerii, moździerzy, ciężkich karabinów maszynowych, broni snajperskiej. Pod ogień trafiły m.in. miejscowości Zołote, Nowohnatiwka, Przyczepliwka, Wodjane, Nowoaleksandriwka i wioska „miejskiego typu” Nju-Jork (tak, tak Nowy Jork). Może ostrzelanie akurat 11 września ukraińskiego „Nowego Jorku” miało być specjalnym „żartem” putinowskich terrorystów. Jak w wielu poprzednich komunikatach i w tym jest informacja, że „w odpowiedzi ukraińscy obrońcy otworzyli ogień”.

Dwóch zabitych i dziewięciu rannych ukraińskich żołnierzy to więcej niż zazwyczaj, ale i ta liczba nie wywołuje nadzwyczajnej reakcji. Na Ukrainie wojna bowiem toczy się każdego dnia i w jakiś ciężko zrozumiały sposób wiele osób już się do niej przyzwyczaiło, a wielu na nią nawet nie zwraca uwagi. To o tyle dziwne, że chyba już ciężko znaleźć miasto, a nawet mniejszej miejscowości, w których nie byłoby grobów ukraińskich żołnierzy poległych w obronie swojej ojczyzny, w wojnie, która trawi ich kraj od 2014 roku. Każdy zabity i ranny żołnierz, to przecież cierpienia jego bliskich, dramaty w rodzinach, osierocone dzieci.