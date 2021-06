Wojsko rozpoczęło piękną historię klubu „Lublinianka”. Najstarszy klub sportowy w Lublinie kończy 100 lat

- Zaryzykuję stwierdzenie, że bez wojska nie byłoby sportu. To dotyczy nie tylko Lublina, ale wszystkich miast, w których obecne były garnizony Wojska Polskiego - uważa prof. Dariusz Słapek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, inicjator powstania Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu.

- Tezę tę można udowadniać na wiele sposobów. Rok, a nawet miesiąc powstawania klubów jest podobny. Koniec wojny z bolszewikami był początkiem kontynuacji tego, co rozpoczynało się od 1918 roku, a co później przerwała wojna. Żołnierze wrócili z frontu i zastanawiali się, co dalej robić - dodaje prof. Słapek.

Wojskowy Klub Sportowy Lublin powstał z chęci organizacji zajęć sportowych wśród żołnierzy, ale nie był klubem wyłącznie wojskowym. W swoje szeregi zapraszał wszystkich mieszkańców miasta, o czym donosił Głos Lubelski w 1921 roku: „Poza tym uchwalono przyjmować osoby cywilne jako członków stałych wprowadzanych przez członków Klubu. Członkowie ci korzystają z boiska i wszelkich przyborów sportowych na równi z wojskowymi” - czytamy.