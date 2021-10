W XIX wieku pałac przestał pełnić swoją funkcję. Najpierw stał się wojskowym lazaretem, następnie był siedzibą Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, Instytutu Żeńskiego dla Panien czy na koniec (zanim stał się ośrodkiem kultury) być siedzibą Liceum im. Unii Lubelskiej. To historia pałacu, samo miejsce, gdzie został zbudowany (ul. Dolna Panny Marii 1) ma oczywiście dłuższy rodowód. Wcześniej stał tam dom z ogrodem, który należał do rodziny Słupeckich herbu Rawicz. Stanisław Słupecki był uczestnikiem sejmu, na którym zawarto akt Unii Lubelskiej. Co ciekawe sygnatariuszem aktu unii był także przodek kolejnego właściciela pałacu, Jan Tarło (wojewoda lubelski w latach 1574-1587). Jeden i drugi – Tarło i Słupecki, byli kalwinistami.

Wojewódzki Ośrodek Kultury swoją siedzibę od 1971 roku ma bowiem w siedemnastowiecznym Pałacu Tarłów. Pierwszy właściciel pałacu, Jan Tarło, był marszałkiem Trybunału Koronnego, wojewodą lubelskim oraz sandomierskim. Był podskarbim Wielkiego Księstwa Litewskiego i generałem-leutnantem wojsk koronnych. Następnie pałac trafił w ręce Lubomirskich a następnie przekazany został pijarom, którzy chcieli w tym miejscu wybudować kompleks kościelno-klasztorny. Ponieważ do tego nie doszło, pałac wydzierżawiono Kajetanowi i Filipowi Olizarom. Filip był marszałkiem Trybunału Koronnego, podczaszym wielkim litewskim i szambelanem królewskim za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. To za jego sprawą pałac Tarłów nazywany jest czasem pałacem Olizarów, bowiem długo pamiętano organizowane w nim huczne bale i uczty za czasów dzierżawy.

Kilka dni temu na Huculszczyźnie miały miejsce XIV Polsko-Ukraińskie Spotkania – Jaremcze 2021. Tegoroczne hasło tego wydarzenia brzmiało „Wolni z wolnymi, równi z równymi… (do 30-lecia uznania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości Ukrainy)”. Hasło wprost nawiązuje do wydarzeń z 1569 roku w Lublinie i nie jest to nawiązanie bezpodstawne. Uczestnicy „Jaremczy” (naukowcy, przedstawiciele instytucji państwowych, dyplomaci, eksperci i dziennikarze) przyjeżdżają w Karpaty by rozmawiać o na temat współczesnych wyzwań w stosunkach polsko-ukraińskich. Debaty i spotkania dotyczą sfery bezpieczeństwa, gospodarki, kultury, historii czy współpracy transgranicznej.