Wolontariusze będą sprzątać Bystrzycę z kajaków. Wszystko w ramach międzynarodowej kampanii „Dzień Sprzątania Świata”

W ramach międzynarodowej kampanii „Dzień Sprzątania Świata” wszyscy zainteresowani będą mieli okazję dołożyć swoją cegiełkę dla naszej planety. Tym razem wolontariusze wybiorą się nad Bystrzycę w miejsce, gdzie wypływa ona z Lublina. Posprzątane zostaną zarówno tereny zielone przy rzece wzdłuż ul. Turystycznej, jak i sama rzeka. Dodatkową atrakcją do uczestników będzie fakt, że zrobią to z kajaków.

- Posprzątamy tereny leśne oraz wypłyniemy kajakami wzdłuż ulicy Turystycznej do ul. Łagiewnickiej za oczyszczalnią ścieków Hajdów. Następnie popłyniemy do miejscowości Turka i Sobianowice na terenie Natura 2000 do przystani kajakowej na ternie gminy Wólka - informuje Mateusz Piekarski z Grupy Posprzątajmy Lublin.