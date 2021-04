Wolska w Lublinie: Chodnik z dziurą – chodnik bez dziury. Czytelnik: ale nie naprawiono wszystkich miejsc

Sygnał o zapadlisku na chodniku przy ul. Wolskiej przekazał nam Czytelnik. - Około połowy grudnia 2020 r. zgłaszałem do Straży Miejskiej, że zapada się chodnik na ul. Wolskiej, przy przedszkolu. I do tej pory nic. Czy ma dojść do tragedii, a może ma zapaść się jezdnia aby naprawili? – pytał Czytelnik.