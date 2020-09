Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy na wypadek zamknięcia placówki szkolnej z powodu koronawirusa

Od 1 do 20 września znów będzie można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W związku z pandemią koronawirusa świadczenie przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Z zasiłku będzie mógł skorzystać rodzic, który opiekuje się dzieckiem do ukończenia 8 lat. Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.

- Zasiłek będzie można otrzymać także, gdy placówka oświatowa działa w ograniczonym zakresie i przez to nie zapewnia dziecku opieki. Tak będzie na przykład gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, czyli część dzieci uczy się w domu. Na tych samych zasadach dodatkowy zasiłek opiekuńczy można otrzymać również na starsze dziecko, gdy ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności - wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w woj. lubelskim.