Wraca letni cykl City Trail. Pierwszy bieg zaplanowano nad Zalewem Zemborzyckim. Zobacz zdjęcia

Cykl będzie składał się z dziesięciu imprez na dystansie 5 km. Zawody zostaną zorganizowane w Lublinie, Warszawie, Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi. City Trail onTour to letnia odsłona największego cyklu biegów przełajowych w Polsce – Grand Prix City Trail z Nationale-Nederlanden, który odbywa się w trakcie jesienno-zimowych miesięcy (wrzesień/październik - marzec). Wakacyjne biegi charakteryzują się kilkoma elementami.

– Najważniejszą różnicą w porównaniu z cyklem jesienno-zimowym jest czas rozgrywania zawodów. Letnie biegi organizujemy bowiem w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych, a jesienią i zimą biegamy w sobotnie oraz niedzielne poranki – mówi Piotr Książkiewicz, organizator zawodów. – Co warto podkreślić, w cyklu City Trail onTour nagradzamy zawodników od razu, w dniu startu. Na mecie każdy otrzymuje pamiątkowy medal, a najszybsi atrakcyjne nagrody. Bardzo cieszy nas fakt, że możemy wrócić do pracy. Ubiegły rok był dla nas trudny, ale nie poddaliśmy się i przy wsparciu partnerów przetrwaliśmy, pomimo, że musieliśmy odwołać kilkadziesiąt imprez City Trail – dodaje.