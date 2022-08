Wręczyliśmy nagrody za najlepsze prace w konkursie Kuriera

W środę, 17 sierpnia, spotkaliśmy się z naszymi laureatami, aby wręczyć nagrody wygrane w Konkursie Kuriera Lubelskiego „Skarpetkowa Zabawa”. - Dzieci mają bardzo ciekawe pomysły, a jako osoby dorosłe ich projekty będą na miarę europejską, albo światową – podsumował nasz konkurs Piotr Łukaszewski z Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. I dodał: - Projekty konkursowe były tak różne, czasem ciężko było odgadnąć przeznaczenie, przesłanie projektu, ale po wyjaśnieniu można było odkryć dużą kreatywność wszystkich uczestników.

Domek do zabawy, czołg i świnka skarbonka. Te trzy projekty wzbudziły największy entuzjazm wśród kapituły konkursu, chociaż wybór był trudny. Każdy z przedstawionych projektów ujawniał niezwykłą wyobraźnię, precyzję i zaangażowanie naszych młodych uczestników. – Czołg zrobiłem z lodów i końca butelki. W środku jest ludzik, tata go przeciął. Są jeszcze korki i wypisany mazak - wymienia Szymon, 7-letni autor czołgu i zdobywca drugiego miejsca. Jak dodaje nasz laureat, hulajnoga, którą wygrał, posłuży mu do jeżdżenia pod górki i na wycieczki. – Warto brać udział w konkursach, bo nawet jak się nie wygra to na przykład nie gra się na telefonie i komputerze. Albo po prostu też jest fajna zabawa- podsumowuje chłopiec.

- Zosia sama podjęła decyzję, że zrobi świnkę skarbonkę ze zużytej butelki po napoju. Ja tylko pomogłam przykleić uszy do świnki, resztę wykonała Zosia – mówi Agnieszka Błaszczak, mama Zosi, zdobywczyni pierwszego miejsca. Entuzjastką ponownego wykorzystania starych przedmiotów jest też Amelka, której domek zajął 3 miejsce w naszym konkursie. - Amelka zawsze lubiła wykonywać różne rzeczy z przedmiotów, które nadawały się tylko do wyrzucenia. Jak usłyszała o tym konkursie, to od razu pomyślała, że zrobi domek dla lalek. Sama wymyślała w nim wszystko, plac zabaw, który znajduje się koło domku, karuzelę z pudełek po zapałkach, lampy ze słomek, powycinała kółeczka. Była to w 100 procentach praca Amelki- opowiada Diana Adamska, mama dziewczynki.

Przypomnijmy, że nasz ekokonkurs polegał na przygotowaniu nowego, użytkowego przedmiotu, wykorzystując niepotrzebne już materiały jak na przykład stare ubrania, pudełka, butelki czy puszki. Nie było żadnych ograniczeń, a im bardziej zaskakujący efekt i przeznaczenie przedmiotu, tym lepiej. Dzięki temu mieliśmy okazję zapoznać się z m.in. piłkarzykami wykonanymi z pudełka, spinaczy do bielizny i kilku gumek recepturek, przybornikami ze słoików i pudełek, prezentami dla najbliższych wykonanymi ze starych słoików, grzechotkami do kibicowania z butelki i zamkniętych w niej korków oraz wieloma innymi fantastycznymi przedmiotami.