Wrotków „straci” kluczową drogę. Nałkowskich przez dwa dni będzie nieprzejezdna. Powód?

Remont ul. Nałkowskich obejmuje odcinek o długości ok. 1,2 km. W najbliższy wtorek i środę (18-19 maja) w godz. 7.30 - 21 układana będzie na jezdni ścieralna warstwa asfaltu. - Tym samym ul. Nałkowskich zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu - informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza. I precyzuje:

- We wtorek (18 maja) nieczynna będzie dla kierowców jezdnia ul. Nałkowskich od skrzyżowania z ul. Woronieckiego do ul. Żeglarskiej. Z kolei w środę (19 maja) drogowcy zamkną odcinek ul. Nałkowskich od ul. Romera do skrzyżowania z ul. Woronieckiego.