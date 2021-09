Wrześniowy powrót do szkolnych ławek. Lubelskie placówki przygotowane na pierwszy dzwonek

Nowy rok szkolny powita w Lublinie ponad 44 tys. uczniów i słuchaczy, a z nimi ponad 6 tys. nauczycieli i ponad 3 tys. pracowników niepedagogicznych w 151 szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto.

- W tej liczbie znajduje się 68 przedszkoli z 9300 miejscami i 22 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, zapewniające ok. 900 miejsc dla dzieci 5-letnich i 6-letnich - podaje ratusz i podsumowuje, że do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie w tym roku 9 747 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. - Ponadto miasto jest organem dotującym dla 178 placówek prowadzonych przez inne podmioty, w których kształcić się będzie ponad 14 tys. wychowanków i uczniów – dodaje.

Szkoły nauczone doświadczeniem pandemii, przygotowane są zarówno na naukę stacjonarną, jak i hybrydową, choć na razie o tej drugiej nikt głośno nie mówi. Wytyczne podane przez MEN we współpracy z MZ i GIS w sprawie organizacji prac szkół są podobne do tych, które znany już z poprzedniego roku i tak jak do tej pory, decyzje o ich wprowadzeniu będą zależeć od dyrektorów poszczególnych placówek, chodzi m.in. o rekomendację szczepień, dezynfekcję, zachowanie dystansu społecznego oraz zasady higieny, korzystanie z maseczek m.in. na korytarzach czy częste wietrzenie klas.