Wschód Kultury - Inne Brzmienia 2021 już za miesiąc

Tegoroczne Inne Brzmienia w Lublinie mają odbyć w dniach 24-27 czerwca. - Liczymy na to, że skoro udało się nam spotkać na żywo w ubiegłym roku to nie inaczej będzie i tym razem – podkreśla Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa Innych Brzmień w Lublinie. - Ten międzynarodowy wymiar i różnorodność krajów, kultur, tradycji i gatunków, stały się domeną Innych Brzmień. I mamy nadzieję, że wirus tego planu nam nie pokrzyżuje – dodaje.

- To okazja do spotkania Spiętego solo po wieloletniej przerwie w twórczości solowej, ponieważ jego poprzedni album ukazał się 12 lat temu - mówi Agnieszka Wojciechowska. Ale to nie koniec premier i nowości. Podczas Innych Brzmień uczestnicy będą mogli posłuchać projektu WaluśKraksaKryzys. - Jest to głos współczesnych 25-latków i jak sam autor określa to „poezja śpiewana na petardzie” - tłumaczy Wojciechowska i zapewnia, że właśnie na taką petardę możemy liczyć. Również w sobotę zaprezentuje swoją funkową i trochę post-rockową twórczość skład ze Lwowa - Sherpa The Tiger. Z kolei w ostatnią niedzielę czerwca wystąpią artyści ze wschodu – ukraińskie jazzowe Pokaz Trio i surf rockowe żeńskie trio z Wilna Shishi, tworzące w klimacie „zero waste trash music”.