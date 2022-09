WSEI mocnym akcentem rozpoczyna rok akademicki. Otworzyli nowy kierunek studiów - fizjoterapię

W rozpoczynającym się roku akademickim Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji rozszerzyła swoją ofertę o dwa nowe kierunki – fizjoterapię (studia jednolite magisterskie) oraz terapię zajęciową. Specjalności, jakie oferuje Akademia WSEI na tym pierwszym to: fizjoterapia w sporcie oraz w opiece geriatrycznej.

– Wsłuchując się w potrzeby rynku pracy i zainteresowanie zawodami związanymi z pomocą drugiemu człowiekowi jak np. pielęgniarstwo czy psychologia, Akademia WSEI otworzyła kolejny kierunek związany ze wsparciem człowieka. Potrzeba pomagania i empatia to konieczne cechy, jakie powinien posiadać kandydat starający się o pracę w tej profesji – mówi mgr Kamil Tokarz, specjalista ds. Public Relations Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. – W związku z systematycznie rosnącą długością życia, starzejącym się społeczeństwem, coraz większym tempem i stresem mającym negatywny wpływ na naszą kondycję psychiczną i fizyczną fizjoterapeuta to zawód, który będzie się rozwijał i dostosowywał do coraz większego zapotrzebowania na tego typu pomoc w powrocie do zdrowia. Dziś w tym zawodzie jest miejsce na dobre zarobki, rozwój, osiągnięcia naukowe i perspektywiczną karierę – podkreśla.