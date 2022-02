Wspomnienia „Kukułki” o zapomnianym lotnisku w Łabuniach koło Zamościa

To niezwykła historia. O niemieckim lotnisku w Łabuniach (pow. zamojski) krążyły dotychczas legendy. Oprócz ustnych, zdawkowych informacji, niewiele było jednak tak naprawdę wiadomo. To się właśnie…

– Jakiś czas temu wydaliśmy wspomnienia dziadka w 60 egzemplarzach – dodaje Paulina Sagan, wnuczka pana Modesta. – Trafiły one do członków rodziny, ale są dostępne także w bibliotece w Krynicach. Dziadek niestety od kilku lat już nie żyje. Kiedyś jednak wiele o łabuńskim lotnisku opowiadał.

Zezowate szczęście

Jednak nadal wiele szczegółów owianych jest tajemnicą. Także dlatego biblioteka w Łabuniach zaczęła gromadzić wspomnienia okolicznych mieszkańców na temat zapomnianego lotniska. Opisaliśmy to wszystko na łamach „Kuriera Lubelskiego”. Wówczas zgłosiły się do nas Anna Madej i Paulina Sagan, a potem udostępniły wspomnienia Modesta Gontarza opatrzone tytułem „Moje zezowate szczęście”. Autor był jednym z budowniczych lotniska. W jakich okolicznościach?

Modest Gontarz zgłosił się na ochotnika, bo chciał odciążyć braci prowadzących własny warsztat krawiecki. „Chociaż w lutym skończyłem dopiero 16 lat, a do pracy przyjmowali tylko tych, którzy mieli ukończone 18 lat i więcej, jednak dostałem z gminy wezwanie do stawienia się (…) na lotnisku, opieczętowane pieczęcią „arbajtzantu” z niemiecką wroną” – czytamy we wspomnieniach „Kukułki”. – „Jeszcze za nocy musiałem być w Krynicach, gdzie podjeżdżały samochody niemieckie i zawoziły nas do Łabuń”.