Wszystkich Świętych był bez procesji. Watykan ułatwia uzyskiwanie odpustów

Do 10 osób w kaplicy (nie licząc księdza i obsługi liturgicznej), na zewnątrz kaplicy uczestnicy nabożeństwa muszą zachować przestrzeń 7 mkw. na osobę. Tak wyglądają zalecenia dla wiernych i duszpasterzy przybywających na największą lubelską nekropolię na Majdanku. Podobne zasady obowiązują także na innych cmentarzach, w tym przy ul. Lipowej, Unickiej i Walecznych.

Kościół apeluje do osób, które są w grupie ryzyka, aby zrezygnowały z modlitwy na cmentarzu, a za swoich zmarłych pomodliły się w domach. Abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski zaleca, żeby msze święte 1 listopada przenieść z nekropolii do kościołów. Oznacza to zrezygnowanie z procesji żałobnej na cmentarzu tego dnia. Wcześniej udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Dla wiernego oznacza to tyle, że nieobecność na nabożeństwie nie jest obciążona grzechem.