Wszystkich Świętych w Lublinie. Jak dojedziemy na lubelskie cmentarze?

Na lubelskie cmentarze kursować będą specjalne autobusy. Zarząd Transportu Miejskiego, jak co roku (z wyjątkiem ubiegłorocznej przerwy spowodowanej pandemią) uruchamia trzy dodatkowe linie: 200, 201 i 202.

Pierwsza z nich będzie obsługiwać pasażerów już od soboty, 30 października. Autobus nr 200 pojedzie z Kalinowszczyzny przez Drogę Męczenników Majdanka na ul. Fabryczną. Będzie to linia kursująca najczęściej: w sobotę co pół godziny, w niedzielę co 12 minut, a w świąteczny poniedziałek co 6 minut.