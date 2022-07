Wszystkie kluby III ligi grupy 4 z licencjami na grę w sezonie 2022/23

Co za tym idzie oficjalnie poznaliśmy wszystkich uczestników rozgrywek III ligi grupy IV w sezonie 2022/23. Po roku przerwy do trzeciej ligi wracają KS Wiązownica oraz rezerwy Korona Kielce. Ponadto swoją gotowość do gry potwierdziła Lublinianka i tym samym klub z Wieniawy powraca na ten szczebel po sześciu latach.

Historyczny awans zanotowała natomiast ekipa prowadzona przez Franciszka Smudę - KS Wieczysta Kraków. Wobec nieprzystąpienia do rozgrywek II ligi przez Wigry Suwałki, bezpieczne miejsce zajmuje Hutnik Kraków, a dzięki temu w gronie trzecioligowców pozostaje Wisła Sandomierz.

Tymczasem kluby z regionu informują o ruchach kadrowych i planach przygotowań do sezonu. Do dość spektakularnego transferu doszło w ostatnich dniach w Avii Świdnik, a takie wzmocnienia nie zdarzają się zbyt często na tym poziomie rozgrywkowym. Do świdnickiego klubu trafił Tomasz Midzierski, który jeszcze w minionym sezonie grał w polskiej Ekstraklasie. W barwach łęczyńskiego Górnika rozegrał 17 meczów w Ekstraklasie oraz dwa w Pucharze Polski, w tym 16-krotnie wychodził na boisko w pierwszym składzie.