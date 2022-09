Wybory samorządowe wiosną? Politycy są „za”, ale też i „przeciw”

- Jeśli PiS podnosi argument, że wybory się na siebie nakładają i organizacyjnie jest to trudne do przeprowadzenia to rozwiązanie jest dużo prostsze – należy poddać pod głosowanie wniosek o samorozwiązanie Sejmu i w ten sposób skrócić jego kadencję – mówi poseł Nowej Lewicy, Jacek Czerniak. – Przecież na maj 2024 roku zaplanowane są wybory do parlamentu europejskiego, więc to też może być argument, że wybory się na siebie nakładają. Co dalej w takim razie? – pyta Czerniak.