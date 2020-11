Wybrali się pod namiot nad Zalew. Odwiedził ich niespodziewany gość. Miał nóż i kołek

Na początku eskapada przebiegała zgodnie z planem. Noc spędzili pod namiotem. Około godz. 6 rano Marta usłyszała, że ktoś otworzył zamek i wszedł do namiotu.

To miał być sympatyczny rodzinny wypad nad Zalew Zemborzycki. W lipcu tego roku Marta, Łukasz* i ich 9-letnia córka wybrali się na biwak.

Jednak teraz, o szóstej rano w namiocie, co innego zaprzątało jej głowę. Niepokój kobiety wzbudziły przedmioty, które w dłoniach miał jej mąż. Jak zeznała później, w jednej dłoni trzymał nóż, a w drugiej drewniany kołek.

Napastnik przyłożył oponentowi nóż do szyi, ale Łukasz mu go wytrącił. Przemysław zaczął okładać pokrzywdzonego kołkiem po głowie. - Zabiję cię k… - krzyczał.

Sytuację uratowała Marta, która wypchnęła napastnika z namiotu. 9-latka pobiegła po pomoc. Mimo wczesnej pory napotkała na przechodnia, który wezwał policję. Przemysław zbiegł.

Nie na długo. Jeszcze tego samego dnia został aresztowany. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu partnera jego żony.

Nie chciał zabić?

Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że nad Zalew Zemborzycki przyjechał, że zobaczyć gdzie nocuje jego żona z chłopakiem. Kiedy znalazł namiot wszedł do niego i zobaczył, że pokrzywdzony „dobiera się do jego żony”.

Przesłuchującym go śledczym tłumaczył, że nie miał noża, ani kołka i nie chciał zabić. Przyznał się tylko do szarpaniny i bicia mężczyzny po twarzy.