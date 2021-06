Wychodzenie z kryzysu to dobry moment na doganianie Zachodu. Kolejny dzień Forum Regionu Trójmorza w Lublinie

- To bardzo cenna inicjatywa, która otwiera nowy etap współpracy państw naszego regionu. Współpraca polityczna na najwyższych szczeblach władzy już trwa, teraz czas na koordynację na poziomie władz samorządowych i lokalnych – powiedział szef polskiego rządu.

- Cieszę się, że spotykamy się w Lublinie, w stolicy województwa lubelskiego. W regionie, który wymaga szczególnego zainteresowania zarówno władz krajowych, jak i na poziomie UE. Dlaczego jest to region szczególny? W dalszym ciągu jest to jeden z najuboższych regionów w Polsce i UE – przyznał wicepremier Jacek Sasin. Zdaniem przedstawiciela rządu, wychodzenie z pandemii to dobry moment na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.