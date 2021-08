Wycieczki rowerowe w woj. lubelskim. Gdzie na weekend 04 - 05 wrześni? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Długość trasy - ok. 20 km. Początek i koniec trasy - Rynek w Narolu. Przebieg: Narol - Krupiec - Łówcza - Huta Złomy (ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Kobyle Jezioro" w rezerwacie Źródła Tanwi) - Dębiny - Jędrzejówka - Narol. Stopień trudności - średni. Oznakowanie: kolor niebieski.

0,0 km - z rynku w Narolu wyjeżdżamy drogą asfaltową w kierunku Lubaczowa. Po przejechaniu ok. 1 km, za cmentarzem skręcamy w lewo, w kierunku stadionu sportowego. Ta część Narola zwana jest Krupiec. Po lewej stronie ujrzymy cerkiew greckokatolicką odnowioną i zaadaptowaną na Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. Zachęcamy do jej zwiedzania. W sezonie turystycznym informacji o obiekcie udzielają pracownicy GOK. Wyruszamy drogą asfaltową obok stadionu klubu sportowego „Roztocze Narol". Wjeżdżamy na drogę piaszczystą. Po lewej stronie stoi przydrożny krzyż wapienny - charakterystyczny element roztoczańskiego krajobrazu. Naszym oczom po lewej stronie ukazuje się wzniesienie „Kapelusz". Zachęcamy do wjazdu lub wejścia na jego szczyt, gdyż podziwiać z niego można przepiękne krajobrazy Roztocza i Puszczy Solskiej. Aby to uczynić musimy skręcić w lewo, na drogę w kierunku tego wzniesienia. Ze wzniesienia widać szeroką panoramę Narola, m.in. z kościołem, pałacem Łosiów z pięknym parkiem, ratuszem i ciekawą zabudową. Na zachodzie dostrzeżemy lasy bukowe rezerwatu Las Bukowy. Na południowym wschodzie wybijają się kopulaste pagóry, których wygląd oddają wiernie nazwy „Długi Goraj" i „Krągły Goraj". Są to najwyższe wzniesienia na Roztoczu po stronie polskiej. Po powrocie na nasz szlak wjeżdżamy w las mieszany, z dominującą sosną. W dalszym ciągu przemieszczamy się drogą gruntową. Na rozwidleniu dróg stoi kolejny krzyż wapienny. Skręcamy w lewo i jedziemy drogą prowadzącą do Łówczy Górnej, zaś prawe odgałęzienie prowadzi do Łówczy Dolnej. Wyjeżdżamy z lasu, po prawej wśród pól uprawnych ukazują się nam po prawej stronie resztki wału oraz rowu przeciwczołgowego wzniesionego latem 1940 r. przez Żydów osadzonych w obozie pracy w Płazowie. Były to niemieckie umocnienia przy granicy z ZSRR. Zachęcamy, aby zostawić w tym miejscu rowery i udać się na małą wycieczkę w celu obejrzenia zjawisk krasowych. W lesie wypływa ze źródełka mały strumyk, który następnie znika, by po kilkudziesięciu metrach znów się pojawić. Idąc na północ wzdłuż tego strumienia, dochodzimy do zadbanej kapliczki leśnej. W jej wnętrzu znajduje się źródełko wody. Zamieszczona jest też krótka historia, z której wiemy, że jest to kapliczka w Śniłówce. Wychodzimy pod górę, na pole uprawne, aby wrócić do miejsca, gdzie zostawiliśmy rowery. Unikamy w ten sposób przejścia przez podmokły teren. Jedziemy nadal drogą polną, podziwiając piękne krajobrazy, z samotnymi sosnami i gruszami. Tuż przed Łówczą warto zjechać w lewo, do starego cmentarza greckokatolickiego, na którym możemy podziwiać precyzyjną pracę ludowych artystów. Część nagrobków została odnowiona. Opuszczamy cmentarz i podchodzimy do pięknej drewnianej cerkwi z 1808 r. Powracamy do drogi, przejeżdżamy między nowym kościołem katolickim, a budynkiem dawnej szkoły podstawowej .

7,2 km - w centrum Łówczy skręcamy w lewo. Po lewej stronie towarzyszyć nam będzie głęboki jar z płynącą Łówczanką. Znajdujemy się tu na krawędzi Roztocza. Po prawej stronie zauważyć można resztki parku podworskiego. Na łuku drogi stoi kolejny piękny przydrożny krzyż wapienny. Po prawej, w oddali zobaczyć można niszczejące zabudowania gospodarcze dawnego PGR-u. Zjeżdżamy wybitnie widokową drogą do zabudowań wsi Huta Złomy. Przed nami piętrzy się masyw Wielkiego Działu - drugiego pod względem wysokości wzniesienia na Roztoczu Polskim (390,4 m n.p.m.).

11,8 km - dojeżdżamy do wsi Huta Złomy i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, do rezerwatu Źródła Tanwi (0,8 km). W rezerwacie wytyczono ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą „Kobyle Jezioro". Na jej trasie stoi wieża widokowa, z której możemy podziwiać okolicę i polujące ptaki drapieżne. Powracamy do głównego skrzyżowania dróg w Hucie Złomy, skąd udajemy się na wprost, szosą w kierunku Lipska, wg znaków szlaku rowerowego Green Velo. W centrum Lipska skręcamy w lewo, do Narola.

18,7 km - wycieczkę kończymy na rynku w Narolu.

