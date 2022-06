Wycieczki rowerowe w woj. lubelskim. Gdzie w weekend 4 - 5 czerwcaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Trasy rowerowe w woj. lubelskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubelskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Początek trasy: Kazimierz Dolny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,63 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 188 m

Suma podjazdów: 2 402 m

Suma zjazdów: 2 464 m

Trasę dla rowerzystów poleca KazimierzDolny

Trasa Prowadzi z Kazimierza Dolnego, ścieżką rowerową do Puław. Z Puław do Gołębia Puławy do Gołębia wzdłuż torów kolejowych i lasem. Powrót do Puław, przez piasecznicę do Zbędowic i zjazd pięknym wąwozem do Bochotnicy, z której już tylko 4 km z powrotem do Kazimierza.

Nawiguj